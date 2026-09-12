Premium Livestream Pay per View €5.90 SG Regensburg 26/ €69.90 TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue SG Regensburg vs. TSB Schwäbisch Gmünd SG Regensburg Men 1/23/27, 6:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the match SG Regensburg vs. TSB Schwäbisch Gmünd. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerSG Regensburg MenTSB Schwäbisch Gmünd MenSG Regensburg Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.