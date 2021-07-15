Premium Livestream Pay per View €5.90 VfL Fredenbeck 26/ €69.90 Sportfreunde Loxten 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue Sportfreunde Loxten vs. VfL Fredenbeck Sport friends Loxten Men 11/14/26, 5:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the match Sportfreunde Loxten vs. VfL Fredenbeck. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerSport friends Loxten MenVfL Fredenbeck MännerSport friends Loxten Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.