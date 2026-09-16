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SV Union Halle-Neustadt vs. FRISCH AUF Göppingen

SV Union Halle-Neustadt Frauen
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Alsco Handball Bundesliga Women: Video livestream of the match SV Union Halle-Neustadt vs. FRISCH AUF Göppingen.

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