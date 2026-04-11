@tb-03-roding
Weightlifting
TB03 Roding e.V : Athletenschmiede Kiel e.V.
TB 03 Roding· 4/11/26, 5:00 PM
TB03 Roding e.V. : A-Team Lifting e.V.
TB 03 Roding· 4/11/26, 2:25 PM
TB03 Roding e. V. : SSV Samswegen 1884 e. V.
TB 03 Roding· 2/7/26, 5:55 PM
TB 03 Roding e. V. : SGV Böbingen 1920 e. V.
TB 03 Roding· 2/7/26, 3:30 PM
TB03 Roding e.V.: SV Obrigheim
TB 03 Roding· 12/6/25, 6:00 PM
TB 03 Roding II vs SV Obrigheim II
TB 03 Roding· 12/6/25, 3:30 PM
TB03 Roding e.V. : AV 03 Speyer e.V
TB 03 Roding· 10/18/25, 5:00 PM
TB03 Roding 2 e.V. : AC Germania St. Ilgen e.V.
TB 03 Roding· 10/18/25, 2:30 PM
TB 03 Roding I : Chemnitzer AC
TB 03 Roding· 3/8/25, 5:47 PM
TB 03 Roding II : AC Schweinfurt
TB 03 Roding· 3/8/25, 3:30 PM
TB 03 Roding Gewichtheben vs TSV Waldkirchen
TB 03 Roding· 11/23/24, 3:30 PM
Roding-Suhl 2.Bundesliga Gewichtheben
TB 03 Roding· 1/12/24, 3:30 PM