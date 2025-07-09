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Team Handball Lippe II vs. Sportfreunde Loxten

Team HandbALL Lippe Männer
Team HandbALL Lippe Männer

UPCOMING From €5.90

Video livestream of the match Team Handball Lippe II vs. Sportfreunde Loxten of the 3. Liga Handball Men on 08/29/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-west

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Team HandbALL Lippe Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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