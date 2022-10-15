@tg-hanauerland
Gymnastics
DTL 3. Bundesliga Süd TG Hanauerland vs. TSV Unterföhring
TG Hanauerland· 10/15/22, 1:45 PM
DTL 3. Bundesliga Süd TG Hanauerland vs. TV Bühl
TG Hanauerland· 10/1/22, 2:00 PM
BTL Verbandsliaga: TG Hanauerland vs. TV Obergrombach
TG Hanauerland· 4/2/22, 1:45 PM
BTL Verbandsliga: TG Hanauerland - FC Viktoria Hettingen
TG Hanauerland· 3/19/22, 2:55 PM
DTL: 2. Bundesliga Männer Süd: TG Hanauerland - TG Allgäu
TG Hanauerland· 11/6/21, 2:55 PM
DTL: 2. Bundesliga Männer Süd: TG Hanauerland - KTV Ries
TG Hanauerland· 10/16/21, 1:55 PM
DTL 2. Bundesliga Männer Süd: TSV Buttenwiesen vs. TG Hanauerland
TT Buttenwiesen-Inningen· 10/9/21, 4:00 PM
DTL: 2. Bundesliga Männer Süd: TG Hanauerland - Exquisa Oberbayern
TG Hanauerland· 10/2/21, 2:00 PM