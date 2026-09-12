Premium Livestream Pay per View €5.90 TSB Heilbronn-Horkheim 26/ €69.90 TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TSB Schwäbisch Gmünd vs. TSB Heilbronn-Horkheim TSB Schwäbisch Gmünd Men 11/21/26, 6:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow 3. Handball League Men: Video livestream of the match TSB Schwäbisch Gmünd vs. TSB Heilbronn-Horkheim. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSB Schwäbisch Gmünd MenTSB Heilbronn-Horkheim MännerTSB Schwäbisch Gmünd Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.