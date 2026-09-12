Premium Livestream Pay per View €5.90 TuS Spenge 26/27 €69.90 ESG Gensungen/Felsberg 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TuS Spenge vs. ESG Gensungen/Felsberg TuS Spenge Männer 3/6/27, 6:00 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball-Liga Men: Video livestream of the TuS Spenge vs. ESG Gensungen/Felsberg game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTuS Spenge MännerESG Gensungen/Felsberg MenTuS Spenge Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.