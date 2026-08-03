@tv1860hofheim
Badmintonabteilung des TV 1860 Hofheims
Badminton
TV Hofheim – BC Offenburg, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 3/8/26, 9:45 AM
TV Hofheim – BC Offenburg, Feld 1
TV Hofheim – BSV Eggenstein-Leopoldshafen, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 3/7/26, 1:45 PM
TV Hofheim – BSV Eggenstein-Leopoldshafen, Feld 1
TV Hofheim – TuS Geretsried, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 1/18/26, 9:45 AM
TV Hofheim – TuS Geretsried, Feld 1
TV Hofheim – TSV Neuhausen-Nymphenburg, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 1/17/26, 1:45 PM
TV Hofheim – TSV Neuhausen-Nymphenburg, Feld 1
TV Hofheim – SV Fun-Ball Dortelweil 2, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 12/21/25, 9:45 AM
TV Hofheim – SV Fun-Ball Dortelweil 2, Feld 1
TV Hofheim – TV 1884 Marktheidenfeld, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 12/20/25, 1:45 PM
TV Hofheim – TV 1884 Marktheidenfeld, Feld 1
TV Hofheim – SG Schorndorf, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 11/23/25, 10:45 AM
TV Hofheim – SG Schorndorf, Feld 1
TV Hofheim – TSV 1906 Freystadt, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 10/19/25, 10:45 AM
TV Hofheim – TSV 1906 Freystadt, Feld 1
TV Hofheim – SV GutsMuths Jena, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 10/18/25, 12:45 PM
TV Hofheim – SV GutsMuths Jena, Feld 1
TV Hofheim – 1. BV Maintal 1978, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 10/5/25, 8:45 AM
TV Hofheim – 1. BV Maintal 1978, Feld 1
TV Hofheim – 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2, Feld 2
TV 1860 Hofheim· 10/4/25, 12:45 PM
TV Hofheim – 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2, Feld 1
Trailer 2. Bundesliga
TV 1860 Hofheim· 10/6/21, 12:53 PM