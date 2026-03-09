Premium Video Tournament Day 7 €9.90 All Access €24.90 Continue Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo - Commentary by Ulf Kahkme & Jonas Hartenstein US Open 2026 - Men's Singles Today, 2:35 AM Premium Follow US Open 2026: Video-Livestream des Spiels Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Men's Singles is responsible for live signal, commentators and chat-moderation. This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Switzerland