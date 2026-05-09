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Tennis
Taylor Fritz vs. Francisco Cerundolo - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker
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Ben Shelton vs. Stefanos Tsitsipas - kommentiert von Dennis Heinemann
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Daniil Medvedev vs. Frances Tiafoe - kommentiert von Mario Harter
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Alex Michelsen vs. Tomas Martin Etcheverry - kommentiert von Nicky Geuer
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Tommy Paul vs. Carlos Alcaraz - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker
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