Karen Khachanov vs. Learner Tien

Karen Khachanov vs. Learner Tien

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Video Highlights of the match Karen Khachanov vs. Learner Tien in the 4th round of the men's singles on 09/07/2026 as part of the US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles Tennis US Open Highlights men's singles

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