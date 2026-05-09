VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II VfL Pfullingen Männer 12/9/26, 7:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II match of the 3. Liga Handball Männer on/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedHandball3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerHBW Balingen-Weilstetten Männer IIVfL Pfullingen Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.