Premium-Livestream Pay per View 5,99 € Teampass 26/27 Essen 109,99 € Teampass 26/27 Kirchheim 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 159,99 € Weiter ETB Miners vs. Kreisbau Kirchheim Knights ETB Miners 24.10.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,99 € Folgen BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels ETB Miners vs. Kreisbau Kirchheim Knights. @2bblBasketballETB MinersKreisbau Kirchheim KnightsBARMER 2. Basketball BundesligaETB Miners ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.