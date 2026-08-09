Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer . FSV Mainz 05 vs. SG Nürtingen-Zizsihausen 1. FSV Mainz 05 Frauen 21/08/26, 17:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo du match entre le 1. FSV Mainz 05 et la SG Nürtingen-Zizishausen le 21/08/2026 à 20h00 dans le cadre du 1er tour de la DHB-Pokal féminin. Handball1. FSV Mainz 05 FrauenSG Nürtingen - Zizishausen Fémininesfrauen1. FSV Mainz 05 Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.