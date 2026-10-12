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Journée 5

Füchse Berlin vs. SG Nürtingen-Zizishausen

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
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TEMPS FORTS

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen : Temps forts vidéo du match Füchse Berlin vs. SG Nürtingen-Zizishausen. @2-handball-bundesliga-frauen #hbf2highlights @fuechse-berlin-frauen @tg-nuertingen-frauen

HandballSG Nürtingen - Zizishausen FémininesFüchse Berlin Frauenfrauen

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