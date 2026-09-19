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Temps forts : SG Nürtingen-Zizishausen vs. HL Buchholz 08-Rosengarten

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
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TEMPS FORTS

. Alsco Handball Bundesliga Frauen : Vidéo des temps forts du match SG Nürtingen - Zizishausen vs. HL Buchholz 08-Rosengarten. @2-handball-bundesliga-frauen @tg-nuertingen-frauen @hl-buchholz-08-rosengarten-frauen #hbfhighlights

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