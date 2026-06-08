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HBF Relégation : Füchse Berlin vs. SV Union Halle-Neustadt - Match 2 | Temps forts
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HBF Relégation : Füchse Berlin vs. SV Union Halle-Neustadt - Match 2 | Temps forts
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. HBF : TG Nürtingen vs. TuS Lintfort | Temps forts
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. HBF : Füchse Berlin vs. HL Buchholz 08-Rosengarten | Temps forts
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HBF Play-Offs-Finale : HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Match 2 | Temps forts
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HBF Finale : Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Match 1 | Temps forts
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HBF Demi-finale : HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC - Match 3 | Temps forts
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HBF Play-Offs : Thüringer HC vs. HSG Blomberg-Lippe - Match 2 | Highlights
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Highlights : Buxtehuder SV vs. TuS Metzingen - finale à suspense pour le début des play-off
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Highlights: HC Leipzig vs. HC Rödertal
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Highlights: Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach - Viel Spannung im Verfolgerduell
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