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Temps forts de la 11ème journée

3. Liga : Spenge reste impeccable - Drame à Burscheid

3. Handball-Liga Männer
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TEMPS FORTS

Temps forts vidéo de la 11. journée de la 3. Liga Handball des hommes de la semaine 44. #handball #liga3 #handballnet #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @handball-net @wilhelmshavener-hv-maenner @hceintracht-hildesheim-maenner @oranienburger-hc-maenner @hsg-eider-harde-maenner @tus-vinnhorst-maenner @teamhandballlippe-maenner @tus-1882-opladen-maenner @tv-gelnhausen-maenner @tsv-burgdorf-2-maenner @fuechse-berlin-reinickendorf-ii @tsb-schwaebisch-gmuend-maenner @sv-salamander-kornwestheim-maenner @mtv-grossenheidorn-maenner @tus-spenge-maenner @s3l-handball-maenner @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @hc-empor-rostock-maenner @sc-magdeburg-ii-maenner @tsvneuhausen-maenner @tv-erlangen-bruck-maenner @hv-vallendar-maenner @interaktivhandballduesseldorfratingen-maenner @woelfe-wuerzburg-maenner @tv-bittenfeld-maenner-ii @ahlenersg-maenner @sportfreunde-loxten-maenner @rhein-neckar-loewen-maenner-ii @hsgkonstanz-maenner @bergischepanther-maenner @hlz-friesenheim-hochdorf-maenner-ii @tsv-altenholz-maenner @sv-04-plauen-oberlosa-maenner

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