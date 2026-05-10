Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Eintracht Hildesheim vs. SC Magdeburg II
HC Eintracht Hildesheim Männer·
@sc-magdeburg-ii-maenner
Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten SC Magdeburg
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Eintracht Hildesheim vs. SC Magdeburg II
HC Eintracht Hildesheim Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SV 04 Plauen-Oberlosa vs. SC Magdeburg II
SV 04 Plauen-Oberlosa Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
SC Magdeburg II Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DhfK Leipzig II vs. SC Magdeburg II
SC DHfK Leipzig Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. SC Magdeburg II
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. Sportfreunde Söhre von 1947
SC Magdeburg II Männer·
Handball
3. Liga: Torreiches Wochenende - die Highlights der 51. Kalenderwoche
3. Handball-Liga Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. HC Eintracht Hildesheim
SC Magdeburg II Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
SC Magdeburg II Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Sportfreunde Söhre von 1947 vs. SC Magdeburg II
Sportfreunde Söhre Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. SC Magdeburg II
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
SC Magdeburg II Männer·