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HBF Play-Offs: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Halbfinale - Spiel 3
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DHB-Pokal der Frauen: Borussia Dortmund vs. BSV Sachsen Zwickau - 2. Runde
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HBF Play-Offs: Borussia Dortmund vs. TuS Metzingen - Viertelfinale - Spiel 3
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