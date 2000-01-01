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BSC Essen 2. Bundesliga
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Bonn Open
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Borkum Open
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Deutscher Tanzsportverband e.V.
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DBU - Deutsche Bowling Union e.V.
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Faustball Deutschland e.V.
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Wanda Diamond League
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Deutscher Boxsportverband DBV
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BWF Tour mondiale
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BV Pool 2000 e.V.
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Deutsche Billard-Union e. V.
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TOUCH-PR | billard1.net
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Billardfreunde Bremen
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Billardclub Rothebusch 1941 e.V.
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1. PBC Neuwerk
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German Tour - Billiard
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Deutsche Meisterschaften 2016 - Pool/ Billard/ Karambolage
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