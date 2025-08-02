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Championnat d'Europe de beach 2025 : Mol A./Sørum C. (NOR) vs. Hammarberg/Berger T. (AUT) - Quarts de finale - Commentaire de Tom Wollesen

CEV Beach Euro 2025 est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
CEV Beach Euro 2025
CEV Beach Euro 2025

02/08/25, 16:55

Diffusion en direct vidéo du match Mol A./Sørum C. (NOR) vs. Hammarberg/Berger T. (AUT) quarts de finale à Düsseldorf dans le cadre de la Championnat d'Europe de beach-volley 2025 le 02/08/2025 à 18h55 #BeachEuro2025 #beachvolleyball @cev-beach-euro -

beach-volley CEV Beach Euro Beachvolleyball EM 2025
Cette vidéo n'est disponible qu'en Allemagne.
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