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Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) vs. Bock/Kunst (GER) - Temps forts

CEV Beach Euro
CEV Beach Euro

Aujourd'hui, 08:57

Vidéo des temps forts du match Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) vs. Bock/Kunst (GER) dans le cadre du championnat d'Europe de beach-volley 2026 le 13/08/2026 à 09:00 #beachvolleyball

beach-volley
Cette vidéo n'est disponible qu'en Allemagne.
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