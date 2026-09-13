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Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies | Conférence de presse

Dresdner Eislöwen
Dresdner Eislöwen

Conférence de presse

La conférence de presse du match Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies le 18/09/2026 à 19:00 dans la Deutsche Eishockey Liga 2. @del2 #eishockey #del2pressekonferenz

Hockey sur glaceDeutsche Eishockey Liga 2del2pressekonferenz

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