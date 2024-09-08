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Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies

Dresdner Eislöwen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
Dresdner Eislöwen
Dresdner Eislöwen

06/09/26, 14:30 UPCOMING : Live in 24d • 7h • 6m • 42s

Diffusion en direct vidéo du match amical Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies le 06/09/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @dresdner-eisloewen @ec-kassel-huskies

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