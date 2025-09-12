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Match amical de DEL2 : Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG

Bietigheim Steelers est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
Bietigheim Steelers
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21/08/26, 17:00 UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 15s

Diffusion en direct vidéo du match amical Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG le 21/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @bietigheim-steelers @duesseldorfer-eg

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