21/08/26, 12:30 UPCOMING : Live in 8d • 23h • 49m • 49s
Diffusion en direct vidéo du match amical Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo le 21/08/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2
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