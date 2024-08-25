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Tournoi à quatre : EV Landshut vs. Kölner Haie

EV Landshut est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
EV Landshut
EV Landshut

21/08/26, 16:30 UPCOMING : Live in 9d • 3h • 50m • 19s

Diffusion en direct vidéo du match amical K EV Landshut vs. Kölner Haie le 21/08/2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

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