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Starbulls Rosenheim
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Starbulls Rosenheim

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Die größten Erfolge feierten die Starbulls Rosenheim in den 1980er Jahren, als der Verein dreimal die deutsche Meisterschaft gewann.

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