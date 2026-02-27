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Lausitzer Füchse
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Wir sind Hockeytown Weißwasser - Eishockeytradition seit 1932. Als kleinster DEL2 Standort kämpfen wir mit großem Herz für unsere Blau-Gelbe Leidenschaft, für unsere Stadt und für die gesamte Lausitz.

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