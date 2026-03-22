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EC Kassel Huskies
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Ob Erfolge oder Niederlagen: Die bedingungslose Liebe zum Eishockey, die Verbundenheit zu Kassel und unseren Fans sowie der unbändige Glaube daran, dass wir gemeinsam alles erreichen können, sind Werte, die unseren Verein tragen.

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