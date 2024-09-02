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Probonio Preseason-Cup : Nürnberg Ice Tigers vs. Iserlohn Roosters

EC Kassel Huskies est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
EC Kassel Huskies
EC Kassel Huskies

12/09/26, 16:30 UPCOMING : Live in 29d • 9h • 7m • 26s

Diffusion en direct vidéo du match amical Nürnberg Ice Tigers vs. Iserlohn Roosters le 12.09.2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

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