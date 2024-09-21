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  4. Probonio Preseason-Cup : Match pour la 3e place

Probonio Preseason-Cup : Match pour la 3e place

EC Kassel Huskies est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
EC Kassel Huskies
EC Kassel Huskies

13/09/26, 10:30 UPCOMING : Live in 30d • 3h • 7m • 26s

Diffusion en direct vidéo du match amical xxx vs. yyy le 13 septembre 2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

Hockey sur glace Deutsche Eishockey Liga 2 icehockey DEL2
À VENIR
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies

Demain, 16:30

Eishockey
À VENIR
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

21/08/26, 17:00

Eishockey
À VENIR
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
15.08.2026 | 11:45 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 1 vs Graz99ers Huskies

Demain, 09:45

Eishockey
À VENIR
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies

16/08/26, 07:00

Eishockey
À VENIR
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies
Sport Fan Austria
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies

16/08/26, 13:45

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim

21/09/25, 14:30

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine

17/10/25, 17:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers

02/11/25, 14:30

Eishockey
GRATUIT
DEL2: Krefeld Pinguine vs. EC Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
DEL2: Krefeld Pinguine vs. EC Kassel Huskies

05/12/25, 18:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: Bietigheim Steelers vs. EC Kassel Huskies
Bietigheim Steelers
DEL2: Bietigheim Steelers vs. EC Kassel Huskies

19/09/25, 17:00

Eishockey

Plus de vidéos et photos de EC Kassel Huskies

GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine

17/10/25, 17:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim

21/09/25, 14:30

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Bietigheim Steelers

02/11/25, 14:30

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse

26/10/25, 15:30

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. ESV Kaufbeuren

07/12/25, 15:30

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eispiraten Crimmitschau
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eispiraten Crimmitschau

26/09/25, 17:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2 Playoffs: EC Kassel Huskies vs. Dresdner Eislöwen - Halbfinale - Spiel 3
EC Kassel Huskies
DEL2 Playoffs: EC Kassel Huskies vs. Dresdner Eislöwen - Halbfinale - Spiel 3

04/04/25, 17:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Ravensburg Towerstars
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Ravensburg Towerstars

28/11/25, 17:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EC Bad Nauheim

15/11/24, 18:00

Eishockey
GRATUIT
EJ Kassel Young Huskies U15 - EHC Troisdorf Dynamite U15
EC Kassel Huskies
EJ Kassel Young Huskies U15 - EHC Troisdorf Dynamite U15

21/09/24, 07:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Düsseldorfer EG
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Düsseldorfer EG

21/11/25, 18:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eisbären Regensburg
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Eisbären Regensburg

14/11/25, 18:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EHC Freiburg
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. EHC Freiburg

10/10/25, 17:00

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine

29/09/24, 11:30

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine I Pressekonferenz
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Krefeld Pinguine I Pressekonferenz

26/12/24, 21:19

Eishockey
GRATUIT
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Blue Devils Weiden
EC Kassel Huskies
DEL2: EC Kassel Huskies vs. Blue Devils Weiden

05/10/25, 14:30

Eishockey

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