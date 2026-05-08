Vidéo premium Pay per View 6,00 € IIHF 2026: Pass du Tournoi 15,00 € Continuer Hockey sur glacePologne vs. Lituanie - Div I A Eishockey-WM der Männer DIV I A 2026 08/05/26, 17:15 Dès 6,00 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la partie Pologne vs. Lituanie dans le cadre du Championnat du monde de hockey sur glace masculin Division I Groupe A le 8 mai #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #division1a @sporteuropetvHockey sur glaceSporteurope.TVicehockeyiihfworldsEishockey-WM der Männer DIV I A 2026 est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat. Cette vidéo n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Italie , France