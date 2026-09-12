Livestream premium Pay per View 5,90 € TSV Anderten 26/27 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer ESG Gensungen/Felsberg vs. TSV Anderten ESG Gensungen/Felsberg Hommes 10/04/27, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Handball-Liga Männer : Vidéo-en direct du match ESG Gensungen/Felsberg vs. TSV Anderten. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg HommesTSV Anderten MännerESG Gensungen/Felsberg Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.