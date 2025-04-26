Livestream premium Pay per View 5,90 € TuS Vinnhorst 26/ 59,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst ESG Gensungen/Felsberg Hommes 05/09/26, 17:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst de la 3. Liga Handball Männer le 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg HommesTuS Vinnhorst MännerESG Gensungen/Felsberg Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.