Livestream premium Pay per View 5,90 € Pass d'équipe 2026/27 - Regensburg 39,90 € Teampass 2026/27 - Rostock 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Spieltag 10ESV 1927 Regensburg vs. Rostocker Handball Club ESV 1927 Regensburg Frauen 21/11/26, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Alsco Handball Bundesliga Frauen : vidéo en direct du match ESV 1927 Regensburg vs. Rostocker Handball Club. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenESV 1927 Regensburg FrauenRostocker Handball Club FrauenESV 1927 Regensburg Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.