Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 25/26 - Thüringer HC 35,00 € Pass d'équipe 2026/27 - Göppingen 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer FRISCH AUF Göppingen vs. Thüringer HC FRISCH AUF Göppingen Frauen 31/01/27, 11:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Alsco Handball Bundesliga Femmes : vidéo-diffusion en direct du match FRISCH AUF Göppingen vs. Thüringer HC. HandballFRISCH AUF Göppingen FrauenThüringer HC FrauenfrauenFRISCH AUF Göppingen Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.