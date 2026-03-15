Frisch Auf Göppingen U19M
@frisch-auf-goeppingen-u19m
Calendrier et prochains livestreams
dimanche 20 septembredim 20 septembre
Dès 3,90 €
samedi 26 septembresam 26 septembre
dimanche 11 octobredim 11 octobre
Dès 3,90 €
samedi 17 octobresam 17 octobre
Dès 3,90 €
samedi 24 octobresam 24 octobre
Dès 3,90 €
Vidéos
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
Frisch Auf Göppingen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: JSG Balingen-Weilstetten vs. Frisch Auf Göppingen
JSG Balingen-Weilstetten U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
Frisch Auf Göppingen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. Frisch Auf Göppingen
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. JSG Balingen-Weilstetten
Frisch Auf Göppingen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Rhein-Neckar Löwen vs. Frisch Auf Göppingen
Rhein-Neckar Löwen Männer II·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: JSG Balingen-Weilstetten vs. Frisch Auf Göppingen
JSG Balingen-Weilstetten U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. mJSG Melsungen/Körle/Cuxhagen
Frisch Auf Göppingen U19M·