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Frisch Auf Göppingen vs. HC Erlangen

Frisch Auf Göppingen U19M
Frisch Auf Göppingen U19M

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JBLH masculin : Vidéo-diffusion en direct du match Frisch Auf Göppingen vs. HC Erlangen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnet

HandballJBLH männlichFrisch Auf Göppingen U19MHC Erlangen U19m
Frisch Auf Göppingen U19M est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.

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