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Thüringer HC vs. HC Leipzig

Alsco Handball Bundesliga Frauen
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TEMPS FORTS

Alsco Handball Bundesliga Frauen : Temps forts vidéo du match Thüringer HC vs. HC Leipzig. @thueringer-hc-frauen @hc-leipzig #hbfhighlights

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