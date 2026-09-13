HC Empor Rostock vs. HG Hamburg-Barmbek

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Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. HC Eintracht Hildesheim
HC Empor Rostock Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HC Empor Rostock Männer·
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2. HBL: Kein Vorbeikommen am Rostocker Keeper! Wetzel pariert Strafwurf
HC Empor Rostock Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HC Empor Rostock Männer·