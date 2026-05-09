Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. Sportfreunde Söhre von 1947
HG Hamburg-Barmbek Männer·
@hg-hamburg-barmbek-maenner
🔵⚪️Offizieller Account der HG Hamburg-Barmbek
🏆3. Liga Handball - Staffel Nord-Ost 2025/2026
📍Im 💙 Hamburgs 🌆
📷 Instagram: www.instagram.com/hghbhandball
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. Sportfreunde Söhre von 1947
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SV 04 Plauen-Oberlosa vs. HG Hamburg-Barmbek
SV 04 Plauen-Oberlosa Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. SC DHfK Leipzig II
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Überraschung im Norden, Topspiel im Süden - die Highlights des 25. Spieltags
3. Handball-Liga Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. HSG Eider-Harde
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Eintracht Hildesheim vs. HG Hamburg- Barmbek
HC Eintracht Hildesheim Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. SC Magdeburg II
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. MTV Braunschweig
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Sportfreunde Söhre von 1947 vs. HG Hamburg-Barmbek
Sportfreunde Söhre Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DHfK Leipzig II vs. HG Hamburg-Barmbek
SC DHfK Leipzig Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. HG Hamburg-Barmbek
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. HC Eintracht Hildesheim
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. Oranienburger HC
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. HC Empor Rostock
HG Hamburg-Barmbek Männer·