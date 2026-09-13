Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer HC Leipzig II vs. TV Hannover-Badenstedt HC Leipzig Féminines II 01/11/26, 15:45 À VENIR Dès 3,90 € Suivre . Handball-Liga Femmes : Vidéo-en direct du match HC Leipzig II vs. TV Hannover-Badenstedt. @3-handball-liga-frauenHandball3. Handball-Liga FrauenHC Leipzig Féminines IITV Hannover-Badenstedt FrauenHC Leipzig Féminines II est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.