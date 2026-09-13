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Vorrunde 2, Spieltag 1

TV Hannover-Badenstedt vs. HC Leipzig

TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

Dès 3,90 €

JBLH féminin : vidéo-en direct du match TV Hannover-Badenstedt vs. HC Leipzig. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

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