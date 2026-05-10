 Aller au contenu

TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

TV Hannover-Badenstedt U19w

@tv-hannover-badenstedt-u19w

Der TVHB (die Handballsparte des TV Badenstedt von 1891 e. V.) zählt über 300 Mitglieder und nimmt in der Saison 2025/2026 mit 18 Jugend- und 4 Seniorenteams. am Spielbetrieb teil. Damit ist der TVHB in allen Altersklassen mit seinen Teams vertreten.

Calendrier et prochains livestreams

samedi 19 septembresam 19 septembre

samedi 10 octobresam 10 octobre

dimanche 15 novembredim 15 novembre

dimanche 22 novembredim 22 novembre

Vidéos

Mentions légales de ce profil