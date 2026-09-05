Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer HC Erlangen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen HC Erlangen U19m 11/10/26, 12:15 À VENIR Dès 3,90 € Suivre JBLH masculin : Vidéo-Livestream du match HC Erlangen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichHC Erlangen U19mHSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19mHC Erlangen U19m est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.