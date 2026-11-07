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Vorrunde 4, Spieltag 7

HC Erlangen vs. SG TG Altdorf/DJK Ettenheim

HC Erlangen U19w
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JBLH féminin : vidéo-en direct du match HC Erlangen vs. SG TG Altdorf/DJK Ettenheim. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

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