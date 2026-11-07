Vidéo premium Obtenez cette vidéo pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer Vorrunde 4, Spieltag 7HC Erlangen vs. SG TG Altdorf/DJK Ettenheim HC Erlangen U19w Aujourd'hui, 15:45 Dès 3,90 € Suivre JBLH féminin : vidéo-en direct du match HC Erlangen vs. SG TG Altdorf/DJK Ettenheim. @jblhweiblich @handball-net #handballnetHandballJBLH weiblichHC Erlangen U19wSG TG Altdorf/DJK Ettenheim U19 fémininHC Erlangen U19w est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.