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Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Kappelwindeck/ Steinbach vs. TSV Wolfschlugen
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. Kurpfalz Bären
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. SV Allensbach
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·
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3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Kappelwindeck/Steinbach vs. HSG St. Leon/Reilingen
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·